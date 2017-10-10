YAZ MACERASI KISA SÜRDÜ! ATEŞ BÖCEĞİ FİNAL YAPIYOR
Yaz döneminde ekran macerasına başlayan ve izleyiciden umduğu ilgiyi bulamayan Ateş Böceği dizisi, 29 Ekim Pazar günü final yapacak.
Star TV'nin yaz döneminde ekran macerasına başlayan dizisi Ateşböceği, 17. bölümü ile ekranlara veda edecek.
BAŞROLLERİNDE SEÇKİN ÖZDEMİR VE NİLAY DENİZ OYNUYOR
Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz'in paylaştığı dizinin oyuncuları arasında Seda Güven, Durul Bazan, Belma Canciğer, Şebnem Dilligil, Gözde Çığacı, Çağrı Çıtanak, Berkay Tulumbacı, Alicia Kapudağ, Umur Yiğit Vanlı, Lal Tayra Bahar, Çiğdem Aygün, Aslı Samat Ve Derya Alabora yer alıyordu.
29 EKİM'DE EKRANA VEDA EDECEK
Medyatava'da yer alan habere göre 8 Ekim Pazar günü 14'üncü bölümle ekrana gelen dizi, 29 Ekim Pazar günü 17'nci bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacak.
Dizinin izleyiciden beklediği ilgiyi bulamadığı için yayından kaldırılacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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