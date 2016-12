Valve şirketinin dijital oyun platformu olan Steam, bu yaz 8 saatte bir yenilenen %90 a varan indirimler olacağını ve 23 haziran'da başlayıp bu indirimlerin 4 temmuz' da sona ereceğini duyurmuştu. Playstore'de bunun altında kalmayıp göz dağı verircesine toplam 80 üründe %84 e varan bayram şekeri tadında olan indirimlerle kullanıcılarının bayramını şimdiden kutladı.



Playstorehakkında biraz bilgi verecek olursak;



Playstore mağazasına ister Türk Telekom müşterisi olun ister olmayın üye olmanız mümkün. Bununda bir ayrıcalığı var tabi. Eğer Türk Telekom müşterisi iseniz oyun alımlarında daha uygun fiyatlara almanız ve faturanıza ek 12 taksit yapma imkanı verirken Türk Telekomabonesi değilseniz kredi kartı ve mobil ödeme ile de alış veri ş yapabilirsiniz.Diğer oyun platformları kadar güvenli olan Playstore ‘den Dünya'da kabul görmüş Download Manageri ile güvenli bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Üye olduğunuz an size hatrı sayılır 10 TL'lik bir hediye çeki ve bununla beraber oyunlarınızı arkadaşlarınızla paylaşıp arkadaşınızın da üye olması halinde alacağınız bir diğer 10TL'lik hediye çeki alma imkanını da sunuyor. Tabiki bu çekler 50TL üzeri alış veri şlerde geçerli. Şu anki 80 üründe indirim olması bu çekleri çok cazip kılıyor. Dilerseniz piyasaya çıkmayan oyunlara ön sipariş verip Dünya ile aynı anda oynayıp tadını çıkarma imkanı'da sunuyor. Farklı dijital paltformların yaz indirimleri bayram indirimleri derken oyuncular bayramın ve yazın zevkini doyasıya çıkartıyor.



Son olarak önemli tavsiyeler verecek olursak;



1. Öncelikle hiç bilmediğiniz bir oyunu ” Aaa şu oyun ucuzmuş” diye düşünüp almaya karar vermeyin.Tanıtımlarını oyun özelliklerini araştırıp öyle karar verin sonradan pişman olmayın.



2.Çok hoşunuza giden bir oyun buldunuz fakat sizin sisteminiz oyun sisteminin çok altında kaldı.Bunu göz ardı edin, Bilgisayarınızı her zaman yeniler ve ya sistemizi her zaman yükselte bilirsiniz ama oyunu her zaman indirimde bulamazsınız.