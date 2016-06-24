

Yaz indirimindeki Steam oyunları, çok cazip fiyatlardan oyun severlere sunulmuş durumda.



Steam, geçtiğimiz haberlerimiz kapsamında da aktardığımız gibi yaz indirimlerine giriş yapmış durumda. Bir çok oyun severi mutluluktan havalara uçuracak indirimler, öne çıkan oyunlar ve indirimli oyunlar listesi hazırladık. Bu liste kapsamında bir çok oyunun önceki fiyatı ve indirimli haline erişim sağlayabileceksiniz. Milyonlarca oyuncu tarafından çok tercih edilen, indirimdeki oyunlar listesine göz atacak olursak, aşağıdaki oyunları görmekteyiz.



-The Labyrinth of Grisaia 59 TL>47TL



-Eon Altar 13TL>10TL



-Breached 13 TL>10TL



-Drawfull 2 18TL>16TL



-ARMA 3 99TL>49TL



-PAYDAY 2 31 TL>7 TL



-Arma 3 Apex Edition 199 TL>139 TL



-PAYDAY 2 Goty Edition 75 TL>18TL



-Dead By Daylight 31 TL>27 TL



-DAYZ 77 TL>65 TL



-ARMA 3 DLC BUNDLE 55 TL>27 TL



Steamyaz indirimleri kapsamında yukarıda çok tercih edilen oyunlar ve indirimleriyle gündeme oturmuş oyunları listelemiş olduk. Ancak yukarıda listelenen oyunlar arasında özellikle ARMA 3, PAYDAY 2 Goty Edition ve ARMA 3DLC BUNDLE üzerindeki indirim oranları bir çok oyun severi mutlu etmiş durumda. Daha bir çok oyun üzerinde ciddi oranlarda gerçekleştirilen indirimler doğrultusunda da Temmuz ayı ortalarına kadar bu fiyatlar geçerliliğini koruyacaktır.



Henüz oyunları satın almamış ancak, oyun satın almayı düşünen oyun sever ziyaretçilerimiz için, yaz indirimlerinin süresi dolmadan satın alımlarını gerçekleştirmelerini öneriyoruz. Özellikle de ARMA 3 vePAYDAYoyunları üzerindeki ciddi miktarlarda yapılan indirimleri kaçırmamaları gerekmektedir.



