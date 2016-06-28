O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yaz halsizliğine karşı semizotu

YAZ HALSİZLİĞİNE KARŞI SEMİZOTU

Vitamin ve mineral yönünden zengin olan ve düşük kalori değeriyle kilo verme diyetlerinde sıkça tercih edilen semizotu, sıcak yaz günlerinde görülen halsizlikle başa çıkmada da etkili oluyor.

Tarih : 28 Haziran 2016, 11:34
Puan Ver : Yaz Halsizliğine Karşı Semizotu(7/10)6


Semizotunun içeriğindeki magnezyum, potasyum, C ve E vitaminlerinden dolayı halsizlik ve yorgunluğa iyi geldiğini belirten Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, semizotunun en fazla omega 3 yağ asitleri içeren sebze olduğunu söylüyor.



Aşırı sıcak havalarda yaşanan bitkinlikten kurtulmak için semizotu tüketimini tavsiye eden Özger, bu sebzenin birçok hastalıktan korunmada olumlu etki yaptığının altını çiziyor:



“Kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu özelliğinin yanı sıra; bağışıklık sistemini güçlendirme ve kansere karşı koruyucu olma özelliğine sahiptir. Ayrıca içeriğindeki yüksek lif sayesinde sindirim sistemi hastalıklarına da iyi gelir.”








Etiketler: Yaz  Halsizliğine  Karşı  Semizotu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER