Vitamin ve mineral yönünden zengin olan ve düşük kalori değeriyle kilo verme diyetlerinde sıkça tercih edilen semizotu, sıcak yaz günlerinde görülen halsizlikle başa çıkmada da etkili oluyor.



Semizotunun içeriğindeki magnezyum, potasyum, C ve E vitaminlerinden dolayı halsizlik ve yorgunluğa iyi geldiğini belirten Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, semizotunun en fazla omega 3 yağ asitleri içeren sebze olduğunu söylüyor.







Aşırı sıcak havalarda yaşanan bitkinlikten kurtulmak için semizotu tüketimini tavsiye eden Özger, bu sebzenin birçok hastalıktan korunmada olumlu etki yaptığının altını çiziyor:







“Kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu özelliğinin yanı sıra; bağışıklık sistemini güçlendirme ve kansere karşı koruyucu olma özelliğine sahiptir. Ayrıca içeriğindeki yüksek lif sayesinde sindirim sistemi hastalıklarına da iyi gelir.”