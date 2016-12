Op. Dr. Serkan Biliş, son yıllarda iklim değişikliklerinin ve ozon tabakasının incelmesinin verdiği etkiyle uzun süre güneş ışınlarına ve özellikle mor ötesi zararlı ışınlara maruz kalmanın gözde katarakta neden olduğunu belirterek, güneş ışınlarının bunun yanı sıra; sarı nokta hastalığına, göz çevresindeki ciltte, kanserlere neden olduğunu, aynı şekilde göz yüzeyini örten dokuda değişiklikler, gözlerde kızarıklık, sulanma, yanma ve batma meydana gelebildiğini anlattı.



Dr. Biliş, güneş ışınlarına çıplak gözle bakılmasının zararlarını ve yaz aylarında gözlerimizi nasıl koruyacağımızla ilgili önemli bilgiler verdi.



GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANMAYANLARDA GÖZ BEBEĞİNE DOĞRU ET YÜRÜMESİ OLUŞABİLİR



Biliş, “Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmak yanma, batma, kuruluk, sulanma, ışıktan aşırı rahatsız olma, göz kapaklarını açmada zorluk çekme gibi başka şikâyetlere de sebep olmaktadır. Güneş ışığına aşırı maruz kalan ve güneş gözlüğü kullanmayanlarda da göz bebeğine doğru et yürümesi oluşabilir.



GÜNEŞ IŞINLARI KATARAKT RİSKİNİ ARTIRIYOR



Yazın göz sağlığını bozabilecek problemlerden olan havuz suyunun yanı sıra güneşin de göz sağlığı üzerinde olumsuz etkisi vardır. Güneş ışınlarına maruz kalan gözde birçok hastalık meydana gelebilir. Dik gelen ışınlar, korneanın en üst tabakasında harabiyet oluşturup görmeyi engeller, gözün arka kısmında tümörlere neden olur ve katarakt oluşumuna zemin hazırlar.



Ultraviyole ( UV ) engelleyici özelliği olmayıp sadece koyu renkli camları olan gözlükler katarakt riskini artırır. Bu gözlükler kullanıldığında göz bebeği genişlemekte ve buna bağlı olarak göze daha fazla UV ışığı girdiği için katarakt ve sarı nokta hastalığı riski artmaktadır” dedi.



GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SEÇİMİNDE GÖZLERİN SAĞLIĞI İÇİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİK: BLOKAJ DERECESİ



Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gereken en önemli özelliğin camların ultraviyole ışınlarını blokaj derecesi olduğunu dile getiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Biliş, “Normalde her gözlük camı ultraviyoleyi değişik oranlarda bloke edebilmekle birlikte etkili ultraviyole blokajı için özel kaplamalar kullanılması gerekmektedir. Güneş gözlüğünün UVA ve UVB blokaj derecelerine bakılmalı, yüzde 99'un üzerinde UV blokajı yapabilen camlar seçilmeli, hatta yüzde 100 blokaj oranı tercih edilmelidir. Güneş gözlüklerinde kullanılan aynalı kaplamalar göze gelen ışık miktarını düşürmekle birlikte ultraviyole blokaj oranını etkilememektedir.



Güneş gözlüğü seçiminde bir diğer önemli faktör cam rengi ve koyuluğudur. Camın renginin ve koyuluğunun ultraviyole blokaj derecesiyle herhangi bir ilişkisi olmamasına ve seçimin kişisel zevke bağlı olmasına karşın her cam renginin farklı özellikleri vardır” dedi.



GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜN CAM KALİTESİNİ NASIL ANLARIZ?



Güneş gözlüklerindeki cam kalitesinin önemini anlamak açısından temel noktalara değinen Op. Dr. Serkan Biliş, “Güneş gözlüğü rahat bir görüş için koyu renkli olmalı ve ışığın şiddetini en az yüzde 50 oranında azaltması gerekiyor. Kaliteyi anlamanın bir başka yolu da gözlüğü taktıktan sonra dikey bir çizgiye odaklanmaktır. Bu bir pencere kenarı da olabilir. Gözlüğü hafifçe yukarı aşağı, sağa sola hareket ettirdiğimizde bu çizgide oynama oluyorsa ya da kırılmalar söz konusu ise o gözlük uygun değil demektir” dedi.



LAZER AMELİYATLARI SONRASI HASTALAR YAZIN NELERE DİKKAT ETMELİ?



Güneş ışınlarından ve çeşitli sağlık problemlerinden kaynaklı olarak gözde oluşan sağlık sorunları için lazer ameliyatlarının her mevsim yapılabildiğini anlatan Biliş, lazer ameliyatı olan bir hastanın günlük hayatına kısa sürede dönebileceğini açıkladı.



Op. Dr. Serkan Biliş, lazer ameliyatı sonrası yaz aylarında ise hastaların dikkat etmesi gereken noktaları şöyle özetledi: “Yaz aylarında gerçekleşen lazer uygulamalarında hastalar güneş etkisinden gözlerini daha dikkatli bir şekilde korumaları gerekir ve en az 2 hafta denize girilmemesi önerilir.



Güneş etkisinden korunmak için özellikle güneş gözlüğü kullanımı çok önemli. Güneş ışınlarının çok dik geldiği öğle saatlerinde dış mekanlarda bulunmamak gerekir. Güneşten gelen UV ışınlarından gözlerinizi her mevsim, her hava şartında korumalısınız, çünkü UV ışınları gözlerinize zarar verir.Güneş gözlüklerinin işlevlerinden birincisi ve en önemlisi, gözümüzü göremediğimiz UV ışınlarına karşı korumak olmalıdır.”



KATARAKT VE LAZER AMELİYATI SONRASI POLARİZE CAMLAR



Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Biliş, açıklamasında daha sonra şunları kaydetti, “Polarize camın en büyük özelliği parlamaları ve yansımaları emmesidir. Polarize güneş gözlükleri parlamaları camın ön kısmında tek noktada toplar ve geri yansıtarak göz içine girmesini engeller. Polarize cam katarakt ameliyatı geçirmiş veya lazer ameliyatla çizdirilmiş gözler için özellikle tavsiye edilir.



Ayrıca, güneş gözlüğü tüm gözü kaplayan ve yanlardan dönen şekilde değilse yukarıdan gelen ışınları önleyemez. Çalışmalar güneş ışınlarının genellikle gözlük kenarından geçerek göze ulaştığını göstermiştir. Bu noktaya da dikkat etmek gerekir.



Lazer ameliyatları sonrası ise suni göz yaşı damlaları ile göz yaşını destekliyoruz. Ayrıca, gözlerimizi rüzgar ve güneşten korumamız gerekiyor. Güneş gözlüğü bir aksesuar değil bir sağlık malzemesi olarak kullanılmalıdır.”