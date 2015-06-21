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yaz aylarında göz sağlığını koruyun

YAZ AYLARINDA GÖZ SAĞLIĞINI KORUYUN

Yaz aylarında önemli olan diğer bir faktör güneşin zararlı ultraviyole ışınlarının daha yoğun olarak dünyaya ulaşmasıdır.

Tarih : 21 Haziran 2015, 09:36
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Yaz aylarında önemli olan diğer bir faktör güneşin zararlı ultraviyole ışınlarının daha yoğun olarak dünyaya ulaşmasıdır. Ultraviyolenin zararlı etkilerinden korunmak için öncelikle güneş ışınlarının en dik geldiği zamanlarda dışarı çıkmamak gerekir. Ayrıca ultraviyole filtreli güneş gözlükleri de bu korunma için çok önemlidir. Normalde karanlık ortamlarda göz bebeklerimiz büyür ve böylece daha çok ışık göz bebeklerimizden içeri girer. Eğer % 100 ultraviyole koruyuculuğu olmayan kalitesiz gözlükler kullanılırsa oluşan karanlık ortamda büyümüş olan göz bebeklerimizden daha fazla zararlı güneş ışını gözümüze ulaşacak ve bu durum ileriki yıllarda daha çabuk katarakt gelişimi, sarı nokta hastalığının artışı şeklinde kendini gösterecektir. Bu nedenle alacağınız gözlükler kesinlikle %100 UV koruma sertifikalı olmalı ve kaliteli cam taşımalıdır.








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