

Günebakan Köyü'nde 12 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Ö.K., yaylada birlikte hayvan otlattıkları Orhan Kunduz'u av tüfeği ile vurdu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ö.K. sorgu işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesi'ne sevk edildi. Daha önce verdiği ilk ifadede Orhan Kunduz'u kendisinin vurduğunu ifade eden Ö.K. mahkemede ise olayın kaza olduğunu söyledi.







Ö.K. mahkemedeki ifadesinde, 'Orhan ile arkadaştık. Yaylada oturduğumuz sırada Orhan beni elimden tutarak kendisine doğru çekti. Ben de 'hayır olmaz' diyerek onu itekledim. Aramızda itiş kakış yaşandığı sırada Orhan'ın omzundaki tüfek yere düşüp ateş aldı' dedi. Ö.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından, meşru müdafa kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Orhan Kunduz'un ölümüne neden olan tüfek üzerindeki balistik incelemenin devam ettiği öğrenildi. Yapılacak incelemeyle olayın, kaza mı yoksa cinayet mi olduğu belirginleşecek.







kaynak:milliyet