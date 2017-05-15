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yayladaki taciz cinayeti şüphelisi genç kız serbest

YAYLADAKİ TACİZ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ GENÇ KIZ SERBEST

Tokat'ın Niksar İlçesinde yaylada kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü 18 yaşındaki Orhan Kunduz'u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki Ö.K. adlı genç kız, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 16:31
Puan Ver : Yayladaki Taciz Cinayeti Şüphelisi Genç Kız Serbest(8/10)5


Günebakan Köyü'nde 12 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Ö.K., yaylada birlikte hayvan otlattıkları Orhan Kunduz'u av tüfeği ile vurdu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ö.K. sorgu işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesi'ne sevk edildi. Daha önce verdiği ilk ifadede Orhan Kunduz'u kendisinin vurduğunu ifade eden Ö.K. mahkemede ise olayın kaza olduğunu söyledi.



Ö.K. mahkemedeki ifadesinde, 'Orhan ile arkadaştık. Yaylada oturduğumuz sırada Orhan beni elimden tutarak kendisine doğru çekti. Ben de 'hayır olmaz' diyerek onu itekledim. Aramızda itiş kakış yaşandığı sırada Orhan'ın omzundaki tüfek yere düşüp ateş aldı' dedi. Ö.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından, meşru müdafa kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Orhan Kunduz'un ölümüne neden olan tüfek üzerindeki balistik incelemenin devam ettiği öğrenildi. Yapılacak incelemeyle olayın, kaza mı yoksa cinayet mi olduğu belirginleşecek.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Yayladaki  Taciz  Cinayeti  Şüphelisi  Genç  Kız  Serbest    haber

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