Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 2 bin 130 rakımlı yaylada düzenlenen Alaca Yaylası Şenliklerinde güvenlik önlemleri yürüten jandarma ekipleri, halkla el ele vererek horon oynadı. Sosyal medyada paylaşılan horon videosu beğeni yağmuruna tutuldu.

GÜVENLİK İÇİN BULUNDUKLARI ŞENLİKTE, HALKLA BİRLİKTE HORON TEPTİLER

İlçede geçen Pazar günü organize edilen geleneksel Alaca Yaylası Şenlikleri için bölgede güvenlik ve trafik yönünden önlemler alan jandarma ekipleri, halkın arasına katılarak horon tepti.

VİDEO "HORONMİNATORS" ADLI GRUP TARAFINDAN PAYLAŞILDI

Bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada 'Horonminators' adlı grup tarafından "Biz askerimizle, polisimizle, jandarmamızla el ele verip horon bile oynarız" yazısı ile paylaşılan görüntüler, pek çok takipçi tarafından beğenildi.

Kaynak: haberinburada