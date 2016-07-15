

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Doyran Mahallesi Geyikbayırı mevkisinde sürülerini otlatan çobanlar, öldürülen 9 atın cesediyle karşılaştı. Tüfekle vurularak telef olan atları gören köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, saçma izleri bulunan atlarla ilgili tutanak tutarak, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Atların yıllardır meralarda gezdiğini ve yaylanın en önemli güzelliklerinden olduğunu belirten çoban Hüseyin Kılar, “Yeni doğmuş bir ata bile ateş etmişler. Yaralı halde bulduğumuz tay yayılamıyor, süt emiyor. Bu tayın alınarak bakılması gerekiyor, birkaç güne o da ölebilir” dedi.











‘Özgürce yaşıyorlardı'







Bazı atların yaralı halde dağlara doğru kaçtığını dile getiren çobanlardan Ali Demirkıran da, “9 atın ölüsünü bulduk. Dağlara yaralı halde giden başka atlar da ölmüş olabilir. Atların hiçbir suçları, günahları yok. Sadece burada özgürce yaşıyorlardı. Meraların otlarını yediği için vurduklarını tahmin ediyoruz. Çok üzüldüm, çok güzel atlardı. Bu güzelliklere nasıl kıydılar anlamıyorum” ifadelerini kullandı.







Ölen 6 atı için gözyaşı döken Hamit Akmak da atları satmaktan vazgeçip ziyaretçiler ve torunlarının görmesi için meraya saldığını belirterek, “Yaz, kış onları takip ediyordum. Ailemizden biri gibiydiler. Özgürce yayılsınlar, koşsunlar diye salmıştım ama vurup öldürdüler” diye konuştu.