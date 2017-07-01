YAYLADAĞI'NA 2 TOP MERMİSİ DÜŞTÜ
Suriye sınırının 1 kilometre uzağındaki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarına 2 top mermisi düştü. Suriye rejiminin kontrolü altındaki bölgeden atıldığı belirtilen top atışlarına, angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşlık verildiği bildirildi.
kaynak:sabah
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