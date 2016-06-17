

Suriye'de devam eden çatışmalar sırasında, rejim askerleri tarafından atıldığı belirtilen 2 havan mermisi Hatay'ın Yayladağı ilçesine düştü. Angajman kuralları gereği havan mermisinin geldiği bölge top atışına tutuldu.



Suriye'nin Lazkiye kentinin kırsalında rejim askerleriyle Bayırbucak Türkmenleri arasında çatışmalar devam ederken, saat 05.30 sıralarında atılan 2 havan mermisi Yayladağı'nın Görentaş Mahallesi'ne düştü. Ölen ve yaralananın olmadığı olay sonrası sınır birlikleri, angajman kuralları gereği misliyle karşılık verip hava mermisinin geldiği bölgeyi top atışına tuttu.







EVLERE 700 METRE MESAFEDE



Mahalle Muhtarı Abdulberi Aktaran, hava mermilerinin düştüğü yerin evlere yaklaşık 700 metre uzaklıkta olduğunu belirterek, "Sabah büyük bir patlama sesi duyduk. Bütün mahalle sakinleri dışarı çıkıp duman gelen yerlere giderek askerlerle inceleme yaptık. Çok şükür ölen ve yaralanan yok, evlerde bir zarar yok" diye konuştu.