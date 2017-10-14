Galatasaray'ın Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta bulduğu ilk gol, ofsayt tartışmalarını da beraberinde getirdi. beIN Sports'un 'Piero'suna göre pozisyon 30 cm ofsayt.

Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'ın Gomis ile bulduğu ilk golde ofsayt tartışmaları yaşandı.

30 CM ÖNDE

Selçuk İnan'ın ilk pasında savunmanın arkasında olup olmadığı tartışılan Gomis'in pozisyonuna beIN Sports'un 'Piero'su nokta koydu. Piero'ya göre Galatasaray'ın attığı ilk golde Gomis'in 30 cm ofsayt olduğu açıklandı.

Kaynak: haberinburada