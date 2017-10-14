YAYINCI KURULUŞ VERİLERİNE GÖRE GOMİS'İN İLK GOLÜ 30 CM OFSAYT
Galatasaray'ın Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta bulduğu ilk gol, ofsayt tartışmalarını da beraberinde getirdi. beIN Sports'un 'Piero'suna göre pozisyon 30 cm ofsayt.
Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'ın Gomis ile bulduğu ilk golde ofsayt tartışmaları yaşandı.
30 CM ÖNDE
Selçuk İnan'ın ilk pasında savunmanın arkasında olup olmadığı tartışılan Gomis'in pozisyonuna beIN Sports'un 'Piero'su nokta koydu. Piero'ya göre Galatasaray'ın attığı ilk golde Gomis'in 30 cm ofsayt olduğu açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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