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Yayıncı Kuruluş Verilerine Göre Gomis'in İlk Golü 30 Cm Ofsayt
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Galatasaray, Konyaspor'u Deplasmanda 2-0 Mağlup Etti

Yayıncı Kuruluş Verilerine Göre Gomis'in İlk Golü 30 cm Ofsayt

YAYINCI KURULUŞ VERİLERİNE GÖRE GOMİS'İN İLK GOLÜ 30 CM OFSAYT

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta bulduğu ilk gol, ofsayt tartışmalarını da beraberinde getirdi. beIN Sports'un 'Piero'suna göre pozisyon 30 cm ofsayt.

Tarih : 14 Ekim 2017, 23:30
Puan Ver : Yayıncı Kuruluş Verilerine Göre Gomis'in İlk Golü 30 Cm Ofsayt(9/10)5

Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'ın Gomis ile bulduğu ilk golde ofsayt tartışmaları yaşandı.

30 CM ÖNDE

Selçuk İnan'ın ilk pasında savunmanın arkasında olup olmadığı tartışılan Gomis'in pozisyonuna beIN Sports'un 'Piero'su nokta koydu. Piero'ya göre Galatasaray'ın attığı ilk golde Gomis'in 30 cm ofsayt olduğu açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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