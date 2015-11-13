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yaygın rahatsızlıkların ortaya çıkış yaşları açıklandı!

YAYGIN RAHATSIZLIKLARIN ORTAYA ÇIKIŞ YAŞLARI AÇIKLANDI!

Uzmanlar tarafından yapılan uzun araştırmalar sonucu, yetişkinlerin yaygın görülen sağlık sorunlarından şikayet etmeye başladığı yaşlara dair bir zaman çizelgesi oluşturuldu.

Tarih : 13 Kasım 2015, 10:29
Puan Ver : Yaygın Rahatsızlıkların Ortaya Çıkış Yaşları Açıklandı!(6/10)8


Daily Mail Online'nın haberine göre, iki bin kişinin katılımıyla yapılan anket, migrenin 24, sırt ağrılarının 33 ve beyaz saçların 39 yaşında görülmeye başlandığını ortaya koydu.



Ankete göre, ortalama olarak 40 yaşında artrit ve eklem ağrısından şikayet edildiği, kadınların çoğunda 50 yaşına geldiklerinde aşırı terlemenin görüldüğü belirtildi.



Katılımcılardan onda dördü, büyüklerinden daha sağlıklı yaşlandığını, yüzde 60'ı yaşlanırken sağlığına daha fazla özen gösterdiğini söyledi.



Yetişkinlerin yine onda dördü, 20'li yaşlarındayken çok formda olduklarını belirtirken, dörtte biri 30'lu yaşlarında fiziksel açıdan zirvede olduklarını kaydetti. 



Katılımcıların yarısından fazlası yaşlandıkça soğuk havanın sağlıklarını etkilediğini ifade ederken, çoğu sigara ve güneşe fazla maruz kalmanın hala devam ettirdikleri kötü alışkanlıklar olduğunu itiraf etti. On kişiden biri de sağlığının kötüye gitmesinden vardiyalı çalışma koşullarını sorumlu tuttu.

 








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