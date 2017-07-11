Mustafa Ceceli Selin İmer'le Gözlerden Irak Bir Nikahla Dünya Evine Girdi
Yayaya Çarptıktan Sonra Yere Düşen Bisikletlinin Üstünden Otobüs Geçti
Thy Kaptanı Ve Yolcularından, Danimarka'da Bir Kahramanlık Öyküsü
Osmaniye'de Skandal! Özel Yurtta 10 Yaşındaki Çocuğa Cinsel Taciz
Abd İle Rusya'nın Suriye Anlaşmasına İran'dan İlk Yorum: Bizi Bağlamaz
Cushing Sendromu'na Yakalanan Türkan Şoray Ameliyat Oldu
'ölüm Asteroidi' Olarak Bilinen Mc4 Meteoru Bugün Dünya'yı Teğet Geçecek
Adriana Yenge, Gelir Gelmez Trafiği Birbirine Kattı
Sürpriz Evlilik Teklifine Olumlu Cevap Alamayınca Neye Uğradığını Şaşırdı
Forma Numarası İçin Dünyaca Ünlü Forveti Aradı: İzin Var Mı
Lazio'dan Tolgay Arslan İçin Şaka Gibi Teklif
Wesley Sneijder, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde İdmana Çıktı
Rafael Nadal, Wimbledon'un 4. Turunda Müller'e Elendi
Beşiktaş'a Diego Costa Müjdesi İngiltere'den Geldi
Adriana Lima Ve Yazar Metin Hara Öpüşürken Görüntülendi
Altınlar İçin 80'lik Nineyi Tanınmaz Hale Getirdi!
Suudiler Yeni “Mazeret“ Buldu Katar Ambargosu İçin Kik’İ Gösterdiler
Hakkari Şehidinin Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Yaktı
Çavuşoğlu: Yeni Hedefimiz Abd'yi Tahtından İndirip Zirveye Oturmak
Kılıçdaroğlu’Nun “15 Temmuz“ Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Yayaya Çarptıktan Sonra Yere Düşen Bisikletlinin Üstünden Otobüs Geçti

YAYAYA ÇARPTIKTAN SONRA YERE DÜŞEN BİSİKLETLİNİN ÜSTÜNDEN OTOBÜS GEÇTİ

Tayland'da yaşanan korkunç bir kazada bir yayaya çarptıktan sonra yere düşen talihsiz bisikletlinin üzerinden otobüs geçti. Görenleri dehşete düşüren kaza saniye saniye görüntülendi.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 01:20
Puan Ver : Yayaya Çarptıktan Sonra Yere Düşen Bisikletlinin Üstünden Otobüs Geçti(6/10)2

Tayland'ta meydana gelen kaza pes dedirtti. Yayaya çarptıktan sonra yere düşen talihsiz bisikletlinin üzerinden otobüs geçti.

GÖRENLER DEHŞETE KAPILDI

Boynu tekerleğin altında kalan sürücü bir süre sonra kafasını kurtarırken, o anlara şahitlik edenler dehşete kapıldı. Hastaneye kaldırılan adamın durumu ise bilinmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yayaya  Çarptıktan  Sonra  Yere  Düşen  Bisikletlinin  Üstünden  Otobüs  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER