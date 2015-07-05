

Turgutlu ilçesinde 49 yaşındaki A.Ç. isimli otomobil sürücüsü yoldan karşıya geçmekte olan 41 yaşındaki A.K. isimli kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle benzin istasyonunun bahçesine savrulan kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, İzmir - Ankara karayolunda Adil Çolak (49) yönetimindeki 43 LH 185 plakalı otomobil Bloksan Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz Korkmaz'a (41) çarptı. Korkmaz, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki benzin istasyonunun bahçesine savruldu, bir süre ilerledikten sonra duran otomobilin sürücüsü Çolak ise direksiyon başında rahatsızlık geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri, Korkmaz ile kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü Çolak'ı ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Sürücü Çolak hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Korkmaz ilk müdahalesinin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi.