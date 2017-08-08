Londra'da yaya yolunda spor yapmak için koşan adam, karşısından gelen kadını aniden iterek araçların geçtiği caddeye fırlattı. Caddeye düşen kadın ölümden böyle kurtuldu.

Londra'da sabah saatlerinde koşuya çıkan adam, koşu yaptığı sırada karşısından yürüyerek gelen kadını yolun ortasına fırlattı. O dehşet verici anlar araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

YANINDAN GEÇEN ADAMA DOKUNMADI

İngiltere'nin başkenti Londra'da spor yapmak için yaya yolunda koşuya çıkan adam, yanından geçen adama dokunmazken karşısından gelen kadını, yolunu kapattığı için araçların geçtiği yola fırlattı.

ÖLMEKTEN OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN DİKKATİYLE KURTULUYOR

Adı açıklanmayan 33 yaşındaki kadın, otobüs yolunun üzerine düşerken hareket halindeki otobüsün altında kalmaktan otobüs şoförünün dikkati sayesinde kurtuldu.

UMURSAMAZ ŞEKİLDE KOŞU YAPMAYA DEVAM ETTİ

Kadını yolun ortasına fırlatan vicdansız adam, umursamaz şekilde arkasına bile bakmadan koşu yapmaya devam etti.

LONDRA'DA SON GÜNLERDE SİNİRLİ DAVRANANLARIN SAYISI ARTTI

Polis, son günlerde sinirli ve ani davranışlarda bulunan kişilerde artış bulunduğu ile ilgili şikayetler aldıklarını dile getirdi.

Kaynak: haberinburada