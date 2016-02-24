

BEYOĞLU Fındıklı'da manevra yapan otobüs, yaya kaldırımında bekleyen üniversite öğrencisi Emine Büyükbaş'ın ayaklarının üzerinden geçti. Acılar içerisinde yere yığılan genç kızın yardımına okul arkadaşları ve çevredekiler koştu. Ayakları ciddi şekilde yaralanan 19 yaşındaki öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.







Kaza, Fındıklı Mimar Sinan Üniversitesi Tramvay Durağı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul arkadaşları ile tramvaydan inen Emine Büyükbaş, öğrencisi olduğu Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Yerleşkesi'ne gitmek üzere yaya kaldırımında beklemeye başladı. Bu sırada viraja aynı anda giren bir otomobilin sıkıştırması nedeniyle otobüs şoförü, direksiyonu yaya kaldırımına doğru kırdı. Otobüsün tekerlekleri kaldırımda bekleyen Emine Büyükbaş'ın her iki ayağının da üzerinden geçti. Acılar içerisinde yere yığılan genç kızın yardımına okul arkadaşları ve okulun öğretim üyeleri koştu. "Dayanamıyorum" diye feryat eden üniversite öğrencisi için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Arkadaşları ve üniversiteden bir öğretim üyesi genç kızın ellerinden tutup destek oldu.







SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE







Sağlık ekipleri, yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine ulaştı. Acılar içerisinde kıvranan genç kız, ilk müdahaleden sonra, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arkadaşları genç kızın telefonu ile annesini arayarak haber verdi.



OTOBÜS ŞOFÖRÜ "OTOMOBİL SIKIŞTIRDI"







İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait Kabataş-Gültepe seferini yapan 34 ZA 0037 plakalı otobüsün şoförü Gıyasettin T., "Sağ şeritteki koyu renkli otomobil sıkıştırınca kaldırımın üstündeki bayanı ezmek zorunda kaldım" dedi.







Kazayı görerek yaralı kadına yardım eden görgü tanığı; "Kızlar kaldırımdaydı. Otobüs dardan dönüş alıyordu. Kızın ayağı kaldırımdaydı. Çocuğun ayakları otobüsün altında kaldı. Bağırtısına koşarak biz geldik" dedi.







Sürücü polis merkezine götürülürken, soruşturma sürüyor.