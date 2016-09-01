YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE ÜCRETLİ GEÇİŞLER BAŞLADI
Saat 00.00'yi gösterdiği anlarda gişelerden çıkan sürücüler, OGS ve HGS'de yaşanan sorun nedeni ile ücretli geçiş için sıraya girdi
Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, açılışın ardından bir süre ücretsiz geçişlere açılmış ve vatandaşların akınına uğramıştı. Köprü bu gece saat 00.00 itibari ile ücretli geçişlere başladı.
Vatandaşlar, "Şuana kadar ücretsiz olarak geçtik. Bu halk için iyi bir şeydi. Ama artık bu saatten sonra ücretli olması gerekiyor. Yatırımların bir şekilde artık karşılanması lazım. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.
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