YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE HİSSE SATIŞI İDDİASI
İtalyan inşaat şirketi Astaldi SpA ve Türk ortağı IC Yatırım Holding'in, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki ortak girişimde hisse satışını değerlendirdiği iddia edildi.
Bloomberg HT'ye bilgi veren 3 kaynağa göre İtalyan inşaat şirketi Astaldi SpA ve Türk ortağı IC Yatırım Holding A.Ş., Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki ortak girişimde hisse satışını değerlendiriyor. Kaynaklara göre IC İçtaş Astaldi 3. Boğaz Köprüsü Yatırım ve İşletme A.Ş. ortak girişim grubu, olası hisse satışı için Morgan Stanley ve Citigroup ile çalışacak.
ASTALDI TÜM HİSSELERİ SATACAK
Bilgi veren kaynaklar Astaldi'nin tüm hisselerini satabileceğini, şirketin yüzde 64'üne sahip olan IC İçtaş'ın ise kısmi hisse satışı yapabileceği bilgisini verdiler.
2 kaynağa göre şirketler ayrıca 9 yıl vadeli 2,3 milyar dolar büyüklüğündeki kredinin refinansmanı için de görüşme yapıyor. Aynı kaynaklara göre yeni kredinin 3,2 milyar dolar büyüklüğünde olabileceği kaydedildi.
Astaldi, IC Holding, Citigroup ve Morgan Stanley konuya ilişkin yorum yapmadı.
Kaynak: haberinburada
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