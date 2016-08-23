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yavuz sultan selim köprüsü ne zaman açılacak?

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul'un 3. Boğaz Köprüsü ''Yavuz Sultan Selim'' ne zaman açılacak. Yapılan açıklamaların ardından netleşen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılış tarihi ve program belli oldu.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 09:11
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, peyzajın son aşamaları ve temizlik hariç Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyolların tamamen bittiğini belirterek, "En geç salı günü temizlik dahil bütün çalışmalar bitmiş olacak. Cuma günü 26 Ağustos'ta ülkemizin gurur projesini ülkemizin hizmetine vermiş olacağız" dedi.








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