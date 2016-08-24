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YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ İLE BİRLİKTE BAĞLANTI YOLLARI DA AÇILIYOR


YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ İLE BİRLİKTE BAĞLANTI YOLLARI DA AÇILIYOR
Tarih : 24 Ağustos 2016, 12:22
Puan Ver : Yavuz Sultan Selim Köprüsü İle Birlikte Bağlantı Yolları Da Açılıyor(0/10)


Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında İstanbul Boğazı'na inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yanı sıra Odayeri-Paşaköy kesimi ile Mahmutbey-Odayeri, Reşadiye-Çamlık, Paşaköy-Sancaktepe bağlantı yolları da 26 Ağustos'ta trafiğe açılacak.



Karayolları Genel Müdürlüğünün, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Yap-İşlet-Devret modeliyle ihale edilen Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy kesimi işi kapsamında yapımı tamamlanan Mahmutbey-Odayeri bağlantı yolu, Odayeri-Paşaköy kesimi, Reşadiye-Çamlık bağlantı yolu, Paşaköy-Sancaktepe bağlantı yolu kesiminin trafiğe açılması Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca onaylandı.



Otoyolun söz konusu kesimi, 26 Ağustos'ta trafiğe açılacak. Köprülü kavşaklar, ücret toplama i̇stasyonları gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasak olacak. Trafiğe açılan bu kesimlere yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek. Mecburi asgari hızın saatte 40 kilometre olacağı bu kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasak olacak. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde durulabilecek.



Otoyola cephesi bulunan müesseseler, kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğünden ve ilgili işletici firmadan izin alacak.








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