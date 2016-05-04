YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ İÇİN BÜYÜK GÜN BUGÜN!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantılı yollarından Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayeri kesimleri için planlanan ihaleler bugün gerçekleştirilecek. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bağlantılı yollarından Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayeri kesimleri için yarın ihale yapılacak. 26 Ağustos'ta hizmete girmesi beklenen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bağlantı yollarının ise 2018 sonunda tamamlanması hedefleniyor.
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