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YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ İÇİN BÜYÜK GÜN BUGÜN!


YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ İÇİN BÜYÜK GÜN BUGÜN!
Tarih : 04 Mayıs 2016, 17:05
Puan Ver : Yavuz Sultan Selim Köprüsü İçin Büyük Gün Bugün!(9/10)8


Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantılı yollarından Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayeri kesimleri için planlanan ihaleler bugün gerçekleştirilecek. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bağlantılı yollarından Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayeri kesimleri için yarın ihale yapılacak. 26 Ağustos'ta hizmete girmesi beklenen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bağlantı yollarının ise 2018 sonunda tamamlanması hedefleniyor.



 








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