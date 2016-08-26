

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, birçok özelliği bakımından Türkiye ve dünya mühendislik tarihi için büyük bir kilometre taşı olma niteliğindeki Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu bugün gerçekleştirilecek görkemli bir törenle açılacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın da iştirak edeceği açılış töreninde, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı Dimitri Kumsisihvili'nin yanı sıra çok sayıda ülkenin ulaştırma ve ekonomi bakanı da yer alacak.