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Yavuz Komutanın zor kararı! En büyük düşmanı babası çıktı

YAVUZ KOMUTANIN ZOR KARARI! EN BÜYÜK DÜŞMANI BABASI ÇIKTI

Star TV'nin sevilen dizisi Söz'ün yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yavuz Komutan, en büyük düşmanı Büyük Bey'in babası olduğunu öğreniyor.

Tarih : 25 Aralık 2017, 00:10
Puan Ver : Yavuz Komutanın Zor Kararı! En Büyük Düşmanı Babası Çıktı(8/10)4

Pazartesi günlerinin reyting rekorları kıran dizisi Söz'ün yeni bölüm fragmanı izleyici heyecanlandırdı. Yavuz Komutan babasını bulunca şoke oluyor.

YAVUZ'UN KARARI NE OLACAK?

Terörist başı Büyük Bey'i yakalayan Yavuz, gerçeklerle yüzleşiyor. En büyük düşmanının babası olduğunu öğrenen Yavuz'un kararı ne olacak? Söz'ün yeni bölümü pazartesi akşamı Star TV'de yayınlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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