

Yüzden fazla çocuğun Kürtçe, Lazca, Arapça, Rumca ve Türkçe seslendirdiği ‘Barış Türküsü' klibi yayınlanmayan şarkıcının belindeki silah dikkat çekti. Neden silah taşıdığını sormak için aradığımız Bingöl'ün menajeri Erden Demir şarkıcının adına, “Yavuz Bey bir sinema filminde mafya babasını oynuyor. Çekimlerden sonra oyuncak silahı belinde unutup, eşiyle kahvaltıya gitmiş” açıklamasını yaptı.