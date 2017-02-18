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yavru kediyi beslerken şehit oldu

YAVRU KEDİYİ BESLERKEN ŞEHİT OLDU

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın, lojmandaki yavru kediyi doyurmak isterken evden çıktığı sırada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Tarih : 18 Şubat 2017, 11:08
Puan Ver : Yavru Kediyi Beslerken Şehit Oldu(8/10)8


Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın, lojmandaki yavru kediyi doyurmak isterken evden çıktığı sırada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.



Baba Mustafa Günak (36), AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Terör saldırısının meydana geldiği Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'nde uzun süredir oturduğunu anlatan Günak, yaklaşık 12 yıldır katip olarak görev yaptığı ilçede çok samimi dostluklar kurduklarını söyledi.



 



kaynak:milliyet








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