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yavru caretta caretta'lar denizle buluştu

YAVRU CARETTA CARETTA'LAR DENİZLE BULUŞTU

Antalya'nın Kemer ilçesinde Carretta Caretta yavruları, mayıs ayındaki yumurtlama döneminin ardından denizle buluşmaya başladı.

Tarih : 18 Temmuz 2016, 15:25
Puan Ver : Yavru Caretta Caretta'lar Denizle Buluştu(9/10)7


Dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan Caretta Carettalar'ın mayıs ayındaki yumurtlama döneminin ardından yavrular görülmeye başlandı. Mayıs ayında Kemer Ayışığı Plajı'nda Dakapo Beach'te gece yumurtlayan Caretta Carettanın yavruları yuvadan çıkıyor. Kemer Belediyesi Veteriner Hekimleri Fevzi Uzun ve Seda Aytekin, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi üyeleri ile yuvayı açtı. Yetkililer, yuva içerisinden bir tane canlı Caretta Caretta çıkardı.



Kooperatif yetkilisi Bayram Kütle, mayıs ayında Caretta Caretta'nın Ayışığı Plajı'nda denize yakın yere yumurtlamasından sonra yumurtalarını denize daha uzak alana taşıdıklarını hatırlatarak, toplam 101 yumurtadan sonra çıkan Caretta Carettaların sayımını yaptıklarını söyledi.



74 yavrunun denize ulaştığını anlatan Kütle, "İlk defa bu plajda Caretta Carettanın yumurtladığını gördüm. Bilim adamlarına göre yaklaşık 25 yıl sonra erginlik çağına gelince tekrar buraya yumurtlamaya gelecektir diye düşünüyoruz" dedi.



Yuvadan canlı çıkan Caretta Caretta'nın denize ulaşmasını çevredeki vatandaşlar ve turistler de ilgiyle izledi. Bazı turistler yavru Caretta Caretta'yı cep telefonuyla görüntüledi








Etiketler: Yavru  Caretta  Caretta  Lar  Denizle  Buluştu    haber

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