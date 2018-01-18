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Yavaşlayan iPhone'lar İçin Güncelleme Geliyor

YAVAŞLAYAN İPHONE'LAR İÇİN GÜNCELLEME GELİYOR

Apple'ın CEO'su Tim Cook, yaptığı açıklamada yavaşlayan iPhone'lar için bir iOS güncellemesi yayınlanacağını duyurdu.

Tarih : 18 Ocak 2018, 15:10
Puan Ver : Yavaşlayan İphone'lar İçin Güncelleme Geliyor(5/10)1

Yavaşlayan iPhone'lar konusunda Apple CEO'su Tim Cook'tan tüm iPhone kullanıcılarını sevindiren bir açıklama yapıldı. Tim Cook, yaptığı açıklamada yavaşlayan iPhone'lar için bir iOS güncellemesi yayınlanacağını duyurdu.

DAVALIK OLMUŞTU

Geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan Apple'ın iPhone cihazları yavaşlattığı iddiası, şirket tarafından doğrulanmış ve Apple resmen iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını itiraf etmişti. Bu gelişmenin ardından yüz binlerce iPhone kullanıcısı, Apple'a bu sebepten ötürü dava açmıştı.

Yaşanan bu skandal üzerine Apple CEO'su Tim Cook, yaptığı açıklamada yavaşlayan iPhone cihazlar için bir güncelleme getirileceğini, güncellemeyle birlikte kullanıcıların iPhone'un performans düşürme özelliğini kapatabileceklerini belirtti.

TIM COOK MÜJDEYİ VERDİ

Apple CEO'su Tim Cook'un ABC News'e yaptığı açıklamada iPhone'ların yavaşlamasını engelleyen bir iOS güncellemesi geleceğini söyledi. Güncelleme sayesinde isteyen kullanıcılara cihazını tam performans ile kullanma imkanı verilecek ve böylece iPhone'ların birden bire kapanmasını önlemek adına getirilen performans düşürme işlevi, kullanıcılar tarafından devre dışı bırakılabilecek.

Öte yandan Cook, güncellemenin iPhone batarya durumunu da göstereceğini belirtti. Bu konuyla ilgili olarak bilindiği üzere geçtiğimiz dönemlerde Apple tarafından yapılan açıklamada kullanıcıların iPhone batarya sağlığını öğrenebilecekleri bir iOS güncellemesi yayınlanacağı belirtilmişti.

Tim Cook'un bahsettiği güncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor ancak tahminlere göre adı muhtemelen iOS 11.3 olacak olan güncelleme, Şubat ayından itibaren test aşamasında başlayacak. Güncellemenin tüm kullanıcılara Mart ayında dağıtılması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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