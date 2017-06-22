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yatmadan 1 buçuk saat önce mutlaka yapın!

YATMADAN 1 BUÇUK SAAT ÖNCE MUTLAKA YAPIN!

İngiltere'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan King's College London'ın gerçekleştirdiği bir araştırma, yatmadan önce telefon ya da tabletleriyle vakit geçiren çocukların uzun vadede sağlık problemleriyle karşılaşma olasılıklarının çok yüksek olduğunu ortaya koydu.

Tarih : 22 Haziran 2017, 10:49
Puan Ver : Yatmadan 1 Buçuk Saat Önce Mutlaka Yapın!(9/10)6



İngiltere'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan King's College London'ın gerçekleştirdiği bir araştırma, yatmadan önce telefon ya da tabletleriyle vakit geçiren çocukların uzun vadede sağlık problemleriyle karşılaşma olasılıklarının çok yüksek olduğunu ortaya koydu. Çocuk uyumadan 1.5 saat önce mutlaka elinden telefonu alın.




Yaş ortalaması 14 olan 125 bin çocuğun uyku düzenlerinin gözlemlendiği araştırmada, yatmadan önce telefonlarıyla vakit geçiren çocukların sık sık uyku bozukluğu yaşadığı ve ertesi gün okullarında büyük bir yorgunlukla karşı karşıya kaldıkları belirtildi.




Çocukların yatmadan bir buçuk saat önce telefonlarıyla oynamaması gerektiğini söyleyen araştırma ekibinin başındaki Doktor Ben Carter, “Bu çocuklar obezite, bağışıklık sistemi bozukluğu ve psikolojik sorunlar yaşayabilir.




Uzun ya da kısa vadede sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmaları çok yüksek olasılık” ifadesini kullandı.












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