

Hükümetin 10 yıl vergi muafiyeti, KDV istisnası ve sigorta prim desteğine üretimle karşılık veren firmalar, temmuz ayında yatırımlarını 4.3 milyardan 10.2 milyar liraya çıkardı.







FETÖ'nün hain darbe girişimine karşın yerli ve yabancı sermayeli firmalar yatırımlarda hız kesmedi. Karar'dan Hamide Hangül'ün haberine göre, Hükümetin 10 yıl vergi muafiyeti, KDV istisnası ve 10 yıl sigorta prim desteği gibi teşviklerine üretimle karşılık veren sermayenin, darbe kalkışmasının olduğu Temmuz ayında yatırım miktarı, 2015 Temmuz ayına göre yüzde 133.9 arttı.