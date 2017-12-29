YATIRIMDA YOL HARİTASINI AÇIKLADI: MİLLİ BÜTÇEDEN KARŞILARIZ
Tunus dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2018 yol haritasında olmazsa olmaz diyebileceğim yatırımlar varsa bunları milli bütçeden halletme yoluna gideceğiz" dedi.
Tunus dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2018'e yönelik yol haritalarında daha hassas bir süreci ele alacağız. Yatırımlar ve kaynakların çeşitlendirilmesi konusunda özellikle BBP ve bot sistemleri ile yapılacak yatırımlar var ise bunların önünü açarız. Olmazsa olmaz diyebileceğim yatırımlar var ise bunları milli bütçeden halletme yoluna gideceğiz" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"FAİZ POLİTİKASINI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"
Biz 2017 yılını yıl boyu itibarıyla öyle zannediyorum ki inşallah 7'nin üzerinde bir büyüme ile tamamlayacağız. Bu vesile ile 2018'e güçlü bir giriş yapmış olacağız. Şu anda açıklamış olduğumuz 2018'e yönelik yol haritalarında daha hassas bir süreci ele alacağız. Yatırımlar ve kaynakların çeşitlendirilmesi konusunda özellikle BBP ve bot sistemleri ile yapılacak yatırımlar var ise bunların önünü açarız. Olmazsa olmaz diyebileceğim yatırımlar var ise bunları milli bütçeden halletme yoluna gideceğiz. Bir diğer konu faiz politikasını hükümetimizle oturup konuşup tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Faiz politikamızı bu anlayışla sürdürmek bizim ekonomi konusundaki geleceğimizi olumlu etkilemez. Özel sektörün yatırım yapmasını istiyorsak, özel sektörün yatırım faizinde kredi faizinde onları yokuşa sürmeyecek adımlar atmamız lazım. Politikaları gözden geçireceğiz. Başbakan'ın ve bizim Türkiye'ye dönüşümüzle birlikte dar çerçevede ilgili birimlerle konuyu oturup konuşacağız. Ekonomide faiz başlığı büyük önem taşıyor. Kamu harcamalarında çok ciddi tasarruflar var, buna aynı şekilde devam edeceğiz. İnanıyorum 2018 yılı çok daha başarılı bir yıl olacak.
"S-400 ALIMINDA RUBLE İLE BORÇLANACAĞIZ"
"Savunma sanayinde S-400'lerle ilgili adımı attık. Kredi anlaşması ile ilgili olarak bu cuma Ankara'ya gelecekler ve kredi ile ilgili imzalar atılacak. İlk defa şöyle bir adım atılacak. Biz krediyi dolar üzerinden borçlanmayacağız, ruble üzerinden borçlanacağız. Hazinenin borçlanmasından daha ucuza bir borçlanma olacak. Bu dolar bazında yüzde 3'e tekabül ediyor. Bize çok ciddi imkanlar sağlayan bir adım olacak. Temenni ederim ki diğer ülkelerle de yerli ve milli paralarla borçlanmalar yapılsın."
Kaynak: haberinburada
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