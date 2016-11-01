

Yıllık 10 milyar dolarlık geliriyle dünya çapındaki en büyük rüzgar enerjisi şirketi Vestas, Türkiye'deki yenilenebilir enerji piyasasına yeşil ışık yaktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) stratejisine olumlu yaklaştıklarını belirten Vestas Kıdemli Grup Başkanı Johnny Thomsen, diğer ülkelerde yatırımları olduğunu belirterek, "Başka ülkelerle de yaptık, Türkiye'de neden olmasın" dedi.



Dünya çapında 56 bin rüzgar türbini bulanan Vestas'ın, ürün geliştirmeden sorumlu Kıdemli Grup Başkanı Thomsen, Türk gazetecilere çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin kendiler için çok büyük ve önemli bir piyasa olduğunu, Türkiye için önemli planları olduğunu kaydeden Thomsen, "Türkiye yeni planlarını açıkladığından değerlendireceğiz. YEKA gibi ihale sistemleri dünyanın gittiği yön. Hazırız. Diğer ülkelerde de yaptık, Türkiye'de de yaparız. YEKA vari ihaleleri fiyatları aşağı çektiği için bizim de maliyetleri düşürmek adına alt yüklenicilerle ortak çalışıp sinerji yaratmamız gerekiyor. Başka ülkelerle de yaptık, Türkiye'de neden olmasın" dedi.