YATIRIMCILAR VE İŞLETMELER, KARAKÖY İÇİN DERNEK KURDU
Karaköy'de yatırımcılar ile işletmeler bir araya gelerek Karaköy Koruma ve Güzelleştirme Derneğini kurdu.
Karaköy Derneği Başkanı Global Yatırım Holding Genel Sekreteri Gökhan Özer, "Karaköy'ün cazibesi son yıllarda hem İstanbullular hem de yerli ve yabancı turistler bakımından giderek artıyor. Bölgeye ilgi devam eden yatırımların tamamlanmasıyla zirve yapacak. Karaköy'ü Karaköy yapan ruhun varlığını sürdürmesi büyük önem taşıyor. Bu yüzden bölgenin sahiplenilmesi gerekiyor" dedi.
ÜYELER ARASINDA SEMT BERBERİ DE VAR
Küçük işletmelerin de bölgeye zenginlik kattığına dikkat çeken Özer, Bu nedenle semtin 40 yıllık Yıldırım Erkek Berberi de üyemiz oldu. Küçük işletmeler yok sayılarak Karaköy'ün ruhu sürdürülemez. O zaman Karaköy, Karaköy olmaz" diye konuştu. Karaköy'e yatırımcı ilgisini devam edeceğini söyleyen Özer, "Derneğimiz aynı zamanda yeni gelecekler ile mevcutlar arasında bağ kuracak bir platform görevi görecek" şeklinde konuştu.
ETKİ ALANI GALATA KÖPRÜSÜ İLE MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ ARASI
Karaköy Derneği'nin ilk genel kurulunu önümüzdeki günlerde yapacağını belirten Özer, şunları söyledi: "Mevzuat açısından bir kısıt olmamakla birlikte, etki alanımızı Kemankeş Mahallesi ile sınırlamak istiyoruz. Yani, Galata Köprüsü ile Mimar Sinan Üniversitesi arasındaki sahil şeridi ile Necatibey Caddesi arasında kalan bölge asıl faaliyet alanımızı oluşturuyor. Küçük, büyük fark etmeden bölgedeki bütün işletmeler ve yatırımcılarla üye olmaları için görüşüyoruz." Azınlık vakıflarının bölgede ciddi bir varlığı bulunduğunu söyleyen Özer, onları da aralarında görmeyi arzuladıklarını kaydetti.
YEREL YÖNETİMLERLE TEMAS NOKTASI
Seminerler, toplantılar ve festivaller düzenlemeyi hedeflediklerini anlatan Özen, "Yerel yönetimlerle temas noktası olacağız. Sorunların çözümü ve Karaköy'ün ruhunu koruyarak nasıl daha rahat bir nefes alan bir semt olabilmesi için ortak söylem geliştireceğiz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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