

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye, bölgesinde tam manasıyla yatırım açısından çekim merkezidir." dedi.







Ağbal, TBMM Genel Kurulu'nda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.







Bakan Ağbal, tasarıda yer alan geçici 2. maddeye ilişkin yapılan, "Kara para operasyonu" nitelemesini kabul etmelerinin asla söz konusu olmadığını belirterek, "Yapılan düzenleme esasen yurt dışında vatandaşlarımızın hali hazırda bulunan varlıklarının Türkiye'ye getirilmesinden ibarettir. Biz biliyoruz ki birçok medeni ülke benzer düzenlemeleri geçmişti, yakın zamanda da yapmıştır. Türkiye'de diğer ülkelerin yaptığı uygulamalara benzer bir uygulamayı yapmaktadır." diye konuştu.







Naci Ağbal, yurt dışındaki varlığını getiren kişilere, "Hiçbir sorgu veya sual yok, mutlak koruma sağlanıyor." şeklindeki değerlendirmelerin doğruyu yansıtmadığını, yapılan düzenlemede maddenini açık olduğunu bildirdi.







İşin hukuki tarafını anlatmaya çalıştığını ifade eden Ağbal, "Bu yazılan metinde sayın vekillerimizin iddia ettiği gibi, her hal ve koşulda veya koşulsuz bir suç soruşturmasına karşı koruma yoktur. Bu kanunun bu hali hiçbir şekilde sizin ifade ettiğiniz şekilde bir sonuç doğurmuyor, tam tersine kişilere yasal güvence veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.