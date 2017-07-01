thyssenkrupp dünyada bir ilki başararak, isteğe bağlı olarak hem dikey hem de yatay gidebilen halatsız asansör yaptı.



thyssenkrupp dünyada bir ilki başararak, isteğe bağlı olarak hem dikey hem de yatay gidebilen halatsız asansör yaptı.



Günümüzde çok sayıda binada kullanılan asansörlerin geçmişi 160 yıl öncesine kadar dayanıyor. Yaklaşık 160 yıl boyunca temelde benzer tasarımlara sahip olan asansörler Alman endüstri devi thyssenkrupp'un elinde yepyeni bir hale geldi.19. yüzyıldan bu yana değişmeyen asansör sistemlerini kökünden değiştirmeye aday bu yeni sistemin adı MULTI. MULTI dünyanın ilk yatay gidebilen halatsız asansör sistemi olma unvanına sahip.



Günümüzde kullanılan asansör sistemlerinde her bir asansör boşluğunda tek bir kabin yer alıyor. Bu kabin bina boyunca yukarı aşağı hareket ederek insanların çağırdığı veya inmek istediği katlarda duruyor.



Bu tasarım aslında eskiden çok yüksek ve kalabalık olmayan binalar için yapılmıştı. Artık çok fazla kata sahip ve kalabalık iş merkezleri, alışveriş merkezleri ve apartmanlar için bu tasarım yeterli gelmiyor. Tek hat üzerinde sadece tek bir kabin gidebildiği için mimarlar bu tip binalara çok sayıda asansör yapmak zorunda kalıyor.



Bu durum hem binada kullanılabilir alanların azalmasına yol açıyor hem de gerçek anlamda bir çözüm sunmuyor. Büyük iş merkezlerinde ve plazalarda çalışanlar her gün asansör beklerken çok fazla vakit kaybetmeye devam ediyor.



thyssenkrupp'un geliştirdiği MULTI adlı yenilikçi asansör sistemi ise bu durumu tamamen değiştirecek.



Bina İçindeki Metro



thyssenkrupp MULTI asansör sisteminde, tek bir asansör boşluğunda birden fazla kabin kullanılabiliyor. Binanın içinde metro sistemlerine benzer bir döngüde çalışan kabinler, halatsız bir şekilde çok katmanlı frene sahip özel bir hatta ilerliyor.



thyssenkrupp'un MULTI adlı bu devrim yaratan sistemi geleneksel asansör sistemlerine göre %50 daha fazla taşıma kapasitesi sağlıyor. Ayrıca bu yeni sistem güç talebini %60'a kadar azaltabiliyor. Bu iki etken bile MULTI'nin yakın gelecekte birçok yeni binada kullanılmasını sağlayabilir.



Daha küçük asansör boşluklarına ihtiyaç duyan MULTI, geleneksel asansör sistemlerine göre %25 oranında daha az yer kaplıyor. Böylece binalarda kiralanabilecek veya satılabilecek alan da artmış oluyor.



Bunun yanı sıra isteğe bağlı olarak yatay da hareket edebilen MULTI, mimarlara çok geniş seçenekler sunuyor.



Denemeler ve İlk Uygulama



thyssenkrupp MULTI dünyada ilk olarak Berlin'de The East Side Tower adlı binada kullanılacak. Binanın yakın zaman içinde Berlin'in yeni sembollerinden biri olması bekleniyor.



thyssenkrupp MULTI'nin deneme sürüşleri ise thyssenkrupp'un Almanya'daki araştırma geliştirme merkezinin yer aldığı Rottweil'deki 246 metrelik deneme kulesinde yapılıyor.



12 adet hat üzerinde deneme yapılan kulede kabinler saniyede 18 metre hıza kadar çıkabiliyor.



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