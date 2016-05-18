

Bitlis Ağız Dış Sağlığı Merkezinde görevli diş hekimleri, köylerde yaşayan yatalak hastaları evlerinde tedavi ediyor, okullarda da öğrencileri ağız ve diş sağlığı taramasından geçiriyor.







Mesai saati gözetmeden fedakarca çalışan diş hekimleri, kilometrelerce yolu katederek, il merkezi ve köylerde yaşayan yatalak hastalardan randevu alarak, sağlık hizmetini ayaklarına götürüyor.







Ağız Dış Sağlığı Merkezi Başhekimi Hüsamettin Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tam donanımlı araçla yatalak hastalara evde ağız ve diş sağlık hizmeti verdiklerini belirtti.







Sağlık hizmetini yatalak hastaların ayaklarına kadar götürdüklerini ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:







"Yatalak hastaların adres ve iletişim bilgilerini İl Sağlık Müdürlüğünden alıyoruz. Randevu isteyerek periyodik şekilde bu hastalarımızın evlerine gidip, tedavilerini yapıyoruz. Bu hizmetten dolayı hasta sahipleri de çok memnun kalıyor. Bu hizmetlerimiz rutin şekilde devam ediyor. Diş hekimi, hemşire ve diş teknisyenleri köylerdeki yatalak hastaların evlerine gidip, hastaların diş konusundaki sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Bu konuda bize fırsat tanıdıkları için İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyoruz. Tam donanımlı arabamız sürekli hastalarımızın emrindedir."







İl Sağlık Müdürlüğünce tahsis edilen tam donanımlı araçla köy okullarında da taramalar yaptıklarını belirten Hüsamettin Mutlu, diş hekimleri ve hemşirelerin okullara giderek öğrencileri diş taramasından geçirdiğini ifade etti.







Mutlu, "Tedavi gerektiren öğrencileri hastaneye yönlendiriyoruz. Bazen de araçta öğrencilerin tedavilerini yapabiliyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışarak, bütün okullarda diş taraması yapıyoruz." diye konuştu.







Köye giderek diş taraması yapan Başhekim Yardımcısı Uğur Yürek ise evde bakım hizmeti kapsamında çalışmaların yürütüldüğünü bildirerek, hastaların evine kadar giderek ilk tedaviyi uyguladıklarını söyledi.







Bitlis merkez ve ilçelerindeki köylerde yaşayan yatalak hastaları muayene ettiğini vurgulayan Yürek, şöyle devam etti:







"Köyde hastaların diş çekimi, ölçü alma ve diş yapımı tedavisi uyguluyoruz. Bölgemizde çok sayıda hasta, hastanemize ulaşamıyor. Ağız Diş Sağlığı Merkezi olarak hizmeti ayaklarına kadar götürüyoruz. Aşırı durumda yatalak ve refleksleri az olan hastalarımız oluyor. Bu hastalarımızın ilk tedavisini diş ünitemize ait araçta yapıyoruz. Eğer aracımızda bu imkanımız yoksa, hastaları hastanemize davet ediyoruz."







Bugüne kadar yaklaşık 40 okula giderek diş taraması taraması yaptıklarını kaydeden Uğur Yürek, bu kapsamda çocuklara diş macunu ve fırça hediye ederek, öğrencileri ve velileri diş fırçalama konusunda bilgilendirdiklerini de dile getirdi.







Sağlık hizmetinden memnun kalan yatalak hastalar ise Ağız Diş Sağlığı Merkezi yetkililerine teşekkür etti.