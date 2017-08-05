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Yatak Odasındaki Gardırobunda Yaşayan Kedileri 1 Ay Sonra Fark Etti

YATAK ODASINDAKİ GARDIROBUNDA YAŞAYAN KEDİLERİ 1 AY SONRA FARK ETTİ

Yalova'da bir aydır evinde duyduğu kedi seslerinin kaynağını bulamayan İbrahim Güner, bir süre sonra camdan giren kedinin, yatak odasındaki gardıropta 5 yavrusuyla yaşadığını fark etti.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 18:00
Puan Ver : Yatak Odasındaki Gardırobunda Yaşayan Kedileri 1 Ay Sonra Fark Etti(9/10)5

Yalova'da bir ay boyunca gelen kedi seslerinin kaynağını bulamayan 53 yaşındaki İbrahim Güner, gardırobunu açınca sürprizle karşılaştı

SESİN NERDEN GELDİĞİNİ BİR TÜRLÜ BULAMADI

Yalova'da Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında ikamet eden Güner (53), yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydır kedi sesleri duyduğunu ve sesin nereden geldiğini bir türlü bulamadığını söyledi.

EVDE KEDİ ARADILAR

Güner, kış aylarında Rize'de, yaz aylarında ise Yalova'daki evinde yaşadığını dile getirerek, "Oğlumla yatak odasında yatıyorduk. Oğlum, 'Baba evin içinden kedi sesi geliyor' dedi. Aradık ama kedi bulamadık." diye konuştu.

"HER GÜN KIYAFETLERİMİ ALMAK İÇİN DOLABI AÇIYORDUM AMA KEDİLERİ FARK EDEMEDİM"

Duvarların ahşap kaplı olduğunu kedilerin de ahşap kısımda sıkışmış olabileceğini düşündüğünü aktaran Güner, "Ben evi havalandırmak için pencereyi sürekli açık bırakıyorum. Elbiselerin havalanması için de dolabın tek kapağını açık tutuyorum. Bir gün, bir kedinin pencereden eve girdiğini fark ettim. Sonra da dolaba girdi, baktım dolapta 5 yavrusunu emziriyor. Kedileri rahatsız etmemek için hiç dokunmadım. Eve girip dolabın içine yavrulaması çok garip. Her gün kıyafetlerimi almak için dolabı kullansam da kedileri fark edemedim. Sürekli burada yaşamadığım için kedileri sahiplenebilecek biri çıkarsa verebilirim. Yalova Belediyesinin bakımevine de verebilirim. Henüz ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

ANNE KEDİ, YAVRULARINI BESLEMEK İÇİN EVE GERİ GELİYOR

Güner, anne kedinin her gün dışarı çıktığını ve yavrularını beslemek için eve geri geldiğini de sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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