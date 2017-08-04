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Yatak Odasında Yakalanan Hırsız, Kontrol İçin Götürüldüğü Hastane Bardakla Boğazını Kesti

YATAK ODASINDA YAKALANAN HIRSIZ, KONTROL İÇİN GÖTÜRÜLDÜĞÜ HASTANE BARDAKLA BOĞAZINI KESTİ

Adana'da hırsızlık için girdiği evin yatak odasında yakalanan 20 yaşındaki Kadir Y., polisin sağlık kontrolü için götürdüğü hastanede eline su bardağını alarak boğazını kesti.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 22:10
Puan Ver : Yatak Odasında Yakalanan Hırsız, Kontrol İçin Götürüldüğü Hastane Bardakla Boğazını Kesti(10/10)6

2'inci kata tırmanarak evin yatak odasından giren hırsız, çıkardığı sesler yüzünden ev sahibi tarafından kıskıvrak yakalandı.

GELEN SESLER ÜZERİNE EV SAHİBİ HIRSIZ İLE KARŞILAŞTI

Olay, merkez Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Balkondan tırmanarak 2'inci kattaki evin yatak odasına giren Kadir Y., çantayı ve askıdaki pantolonu karıştırmaya başladı. Odadan ses gelmesi üzerine içeri giden ev sahibi A.Ç., hırsız ile karşılaştı.

SU BARDAĞINI KIRARAK BOĞAZINI KESTİ

Zanlıyı yakalayan A.Ç., polis çağırdı. Gözaltına alınan Kadir Y., sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Kadir Y., muayene edildiği sırada masa üzerindeki su bardağını kırarak, boğazını kesti.

POLİS, MÜDAHALE EDEREK HIRSIZI KELEPÇELEDİ

Polisin müdahale edip kelepçelediği Kadir Y., tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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