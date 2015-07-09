

İddiaya göre şiddetli geçimsizlik yüzünden çift kavga etti. Bir çocuk annesi Çilem Karabulut evde bulunan silahı alıp yatak odasındaki eşine rastgele ateş etmeye başladı. Karabulut eşini vurduktan sonra evden kaçtı. İhbar üzerine eve gelen polis, yatak odasında Hasan Karabulut'un öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede 6 adet boş kovan bulundu.Polis kayıplara karışan Çilem Karabulut'u arıyor.