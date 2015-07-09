O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yatak odasında öldürdü

YATAK ODASINDA ÖLDÜRDÜ

Adana'da Çilem Karabulut (28) şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Hasan Karabulut'u (33) evde bulunan silahla öldürdü.

Tarih : 09 Temmuz 2015, 09:27
Puan Ver : Yatak Odasında Öldürdü(5/10)2


İddiaya göre şiddetli geçimsizlik yüzünden çift kavga etti. Bir çocuk annesi Çilem Karabulut evde bulunan silahı alıp yatak odasındaki eşine rastgele ateş etmeye başladı. Karabulut eşini vurduktan sonra evden kaçtı. İhbar üzerine eve gelen polis, yatak odasında Hasan Karabulut'un öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede 6 adet boş kovan bulundu.Polis kayıplara karışan Çilem Karabulut'u arıyor.








Etiketler: Yatak  Odasında  Öldürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER