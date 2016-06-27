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yat pervanesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti

YAT PERVANESİNİN ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, saat 20.00 sıralarında Yapraklı Koy'da meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde plaja gelerek denize giren Kemal Polat, yüzerek yaklaşık 50 metre açıldı.

Tarih : 27 Haziran 2016, 10:58
Puan Ver : Yat Pervanesinin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti(5/10)4


Olay, saat 20.00 sıralarında Yapraklı Koy'da meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde plaja gelerek denize giren Kemal Polat, yüzerek yaklaşık 50 metre açıldı.



Kime ait olduğu açıklanmayan 8 metrelik bir yat, denizde yüzen Polat'ın üzerinden geçti. Yatın pervanelerinin çarptığı Polat, vücudunun çeşitli yerlerinde meydana gelen kesiklerle ağır yaralandı.



Vatandaşların yardımıyla denizden çıkartılan Polat, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yatı kullanan ve ismi açıklanmayan kişinin gözaltına alınarak Silifke Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.







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