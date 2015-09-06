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yastık savaşı sonrası sonuç : 30 yaralı !

YASTIK SAVAŞI SONRASI SONUÇ : 30 YARALI !

Yastık savaşı, ‘eşek şakası' yüzünden 30 öğrencinin ciddi yaralar aldığı bir kavgaya sebep oldu.

Tarih : 06 Eylül 2015, 12:15
Puan Ver : Yastık Savaşı Sonrası Sonuç : 30 Yaralı !(7/10)7


ABD ordusunun en prestijli askeri akademisi West Point'te geleneksel mezuniyet töreninin bir parçası olan ‘yastık savaşı' kontrolden çıktı. Yastık savaşı olarak başlayan olay, bir anda kavgaya dönüştü.



20 Ağustos gecesi patlak veren olayda kemikleri kırılan 30 askeri öğrenci ciddi biçimde yaralandı. Kavgaya bazı mezunların yastıkların içine sert nesneler koyması neden oldu. Hatta bir yastıktan miğfer çıktı.








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