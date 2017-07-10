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Yastan Çıkan Celine Dion'un Flaşlar Patlayınca Göğüs Uçları Belli Oldu

YASTAN ÇIKAN CELİNE DİON'UN FLAŞLAR PATLAYINCA GÖĞÜS UÇLARI BELLİ OLDU

Geçen yıl kocasını kaybeden Kanada'lı ünlü şarkıcı Celine Dion'un yası bitti. Sütyen giymeden dışarı çıkan Dion'un, flaşlar patlayınca göğüs uçları belli oldu.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 19:30
Puan Ver : Yastan Çıkan Celine Dion'un Flaşlar Patlayınca Göğüs Uçları Belli Oldu(9/10)5

Geçtiğimiz yıl eşini kaybeden Kanada'lı ünlü şarkıcı Celine Dion, yastan bir çıktı, pir çıktı. Turne için Avrupa'ya geçen Dion, sütyensiz giydiği kıyafetiyle objektiflere yakalanınca olanlar oldu. Flaşların patlaması üzerine Dion'un göğüs uçları belli oldu.

GÖĞÜS UÇLARI BELLİ OLDU

Geçen hafta Vogue dergisine verdiği çıplak pozdan sonra kocasının ölümünden bu yana ilk kez dünya gündemine gelen Kanadalı ünlü şarkıcı Celine Dion, Paris'te kaldığı otele geri dökerken içine sütyen giymediği için flaşlar patlayınca göğüs uçları belli oldu.

KOCASININ PORTRESİYLE İLETİŞİM KURDUĞUNU SÖYLEDİ

Geçen sene kaybettiği kocasının ardından ilk defa Avrupa turnesine çıkan Celine Dion, kocasının resmini göğsüne dövme yaptırmayı planlıyor. Dion ayrıca ölümünden sonra kocası ile portresine bakarak kocası ile iletişim kurduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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