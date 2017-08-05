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Yaş'ta Dikkat Çeken Detay! Kurmay Olmayan Komandolar Generalliğe Yükseldi
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YAŞ'TA DİKKAT ÇEKEN DETAY! KURMAY OLMAYAN KOMANDOLAR GENERALLİĞE YÜKSELDİ


YAŞ'ta Dikkat Çeken Detay! Kurmay Olmayan Komandolar Generalliğe Yükseldi
Tarih : 05 Ağustos 2017, 11:30
Puan Ver : Yaş'ta Dikkat Çeken Detay! Kurmay Olmayan Komandolar Generalliğe Yükseldi(9/10)5

YAŞ kararlarında yapılan atamalar TSK'nın yakın gelecekteki stratejisine ışık tutuyor. Terörle mücadelede sahada en aktif komutanlık olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 38 albay, generalliğe terfi etti. Savunma uzmanları general olan albaylardan 10 kişinin Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) geçmişi olduğunu belirtiyor.

TERÖR TECRÜBESİ

Terfi eden 38 tuğgeneralden 20'si kurmay olmayan albaylardan atandı. Önceki YAŞ toplantılarında kurmay olmadan general olan albay sayısının en çok 1 veya 2 kişi olduğu biliniyor. Ancak bu kez terör tecrübesi bulunan 9 piyade, 2 tankçı, 2 topçu, 1 kara havacı, 1 istihkam ve 1 muhabere albay, tuğgeneral oldu. Askeri kaynaklar özellikle piyade albayların hepsinin komando olduğunu ifade ediyor.

"SAVAŞÇI EKİP KURULDU"

Emekli Özel Kuvvetler subayı ve güvenlik analisti Metin Gürcan, atamaları VATAN'a şöyle değerlendirdi: "Önceki YAŞ'larda bir kişi motivasyon kırılmasın diye sembolik olarak general yapılırdı. Şimdi karargah ve komutana yakınlık yerine kıta performansı, operasyonel yetenek ve sınıf bilgisi gibi kriterlerin öne çıktığını görüyoruz. Savaşçı bir ekip kuruldu. Bu da TSK'nın 2018'de hem terörle mücadeleye hem de Suriye'deki gelişmelere aynı şekilde ve artan bir kararlılıkla devam edeceğini gösteriyor."

"SAHADAN GELEN ALBAYLAR"

Eski Bordo Bereli güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise VATAN'a, "Terfi eden 10 tuğgeneral Özel Kuvvetler kökenli. Piyade albayların ise hepsi komando. Atamalarda iki kriter dikkat çekiyor. FETÖ'ye bulaşmayan, PKK ile mücadele etmiş ve saha bilgisi bulunan albaylar ön plana çıkmış" dedi.

"PKK'YI YERLE BİR ETMEYE GELDİK"

Tümgeneralliğe terfi eden Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, terör örgütü PKK'ya karşı yaptığı başarılı operasyonlarla tanınıyor. PKK'lılar tarafından öldürülen AKP milletvekili adayı Ahmet Budak'ın cenaze töreninde "Terör örgütünü Hakkari'de yerle bir etmeye geldik" sözleriyle gündeme gelmişti. Operasyonlarda günlerce askerleriyle dağda gezmesiyle tanınan Tümgeneral Tokel, 15 Temmuz'dan sonra bölgeye gelen Başbakan Binali Yıldırım'a brifing vermiş ve bir ayda 200 teröristin etkisiz hale getirildiğini söylemişti.

EFSANE TUGAYLARIN KOMUTANLARI

Geçtiğimiz YAŞ'ta 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tuğgeneral seviyesinde yaşanan tasfiye nedeniyle efsane 7 komando tugayına komutan olarak albaylar atanmıştı. Komando tugaylarına atanan 7 albaydan 4'ü terfi etti. ÖKK kökenli Kayseri 1. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Kemal Kırış, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Selçuk Yavuz ile Bingöl 49. Komando Tugayı Komutanı Piyade Albay Ersin Altay, YAŞ kararıyla tuğgeneral oldu.(Kaynak: Vatan)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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