YASMANİ COPELLO ESCOBAR DÜNYA İKİNCİSİ!
Dünya Atletizm Şampiyonası Erkekler 400 metre engellide milli sporcu Yasmani Copello Escobar, gümüş madalya madalyanın sahibi oldu.
Dünya Atletizm Şampiyonası Erkekler 400 metre engellide milli sporcumuz Yasmani Copello Escobar, pise çıktı.
GÜMÜŞ ALDI
Finalinde yarışan Escobar, 48.49'luk derecesiyle 2. olarak gümüş madalya kazandı.
Kaynak: haberinburada
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