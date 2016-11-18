

Engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, evde bakım aylığı adı altında ödeme yapılıyor. Bu ödeme 924 lira civarında.







Şu ana kadar 500 bin kişinin yararlandığı uygulama kapsamında 4 milyar liraya yakm ödeme yapıldı. Ancak çoğu kişi uygulamadan habersiz.







Evde bakım aylığı alınabilmesi için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu raporu gerekiyor.







GELİRE DİKKAT!







Raporda yüzde 50 ve üzerinde engel oranmm tespit edilmiş olması ve 'ağır engelli' bölümüne 'evet' yazılmış olması isteniyor. Evde bakım aylığı alınabilmesi için engelli ve kendisiyle aynı çatı altında yaşayanların kişi başına düşen gelirinin bugün itibarıyla 606.95 liradan az olması gerekiyor. Bu aylık, bakıma muhtaç kişiye değil bakana ödeniyor. Bakıcı, sigortası yoksa isteğe bağlı sigortalı olarak emekliliğe hak kazanabiliyor.







kaynak:milliyet