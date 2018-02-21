Volkan Konak'a Silahlı Saldırı! Saldırgan 'vatan Haini' Diye Bağırdı
Cengiz Ünder'in Attığı Gol Roma'ya Yetmedi
Sevilla, De Gea Duvarını Geçemedi
Yüksek Vergiden Kaçan Ünlü Oyuncu, Cezayir'e Yerleşmeye Hazırlanıyor
Eski Galatasaraylı Telles Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Ali Koç İddialı Konuştu: Farklı Başladık, Farklı Bitireceğiz
Fed Tutanakları Yayınlandı! 2018'de Faiz Artışı Bekleniyor
Yıldız Futbolcu Cengiz Ünder'den Tarihe Geçen Gol!
Dünya Şampiyonu Boksörden Erdoğan'a Büyük Jest!
Türk Hava Yolları Personel Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları
Real Madrid Geriden Geldi
Büyük Skandal! Federasyon Oynanmayan Maç İçin Bahis Cezası Kesti
Bıçaklı Şaka Kötü Bitti! 16 Yaşındaki Genç, Ağabeyini Öldürdü
6 Yaşındaki Çocuk, Büyü Bozma Ayini Sırasında Annesi Tarafından Öldürüldü
Rum Liderden Türkiye'ye Küstah Doğal Gaz Çağrısı
İstanbulspor 90+6'da Güldü
Cami Minaresinden Ezan Değil Türkü Sesi Yükseldi!
Yılmaz Vural'a Bir Darbe De Elazığspor'dan
İnternet Yayınları Rtük Denetimine Giriyor!
Aldatıldığını Düşünen Cani Kadın, Kocasının Cinsel Organını Kesip Klozete Attı

Yaşlı kadınlar, vergi ödememek için altınları cinsel organına soktu

YAŞLI KADINLAR, VERGİ ÖDEMEMEK İÇİN ALTINLARI CİNSEL ORGANINA SOKTU

Güney Kore'de vergi ödememek için her biri 200 gram olan 40 tane külçe altını cinsel organına sokup Japonya'ya gitmek isteyen 7 kadın, havalimanındaki X-ray cihazında fark edilip yakalandı.

Tarih : 21 Şubat 2018, 21:50
Puan Ver : Yaşlı Kadınlar, Vergi Ödememek İçin Altınları Cinsel Organına Soktu(9/10)5

Güney Kore'de yaşları elli ile altmış arasında değişen yedi kadın, tüketim vergisi vermemek için cinsel organlarına koydukları her biri 200 gram ağırlığında olan kırk adet külçe altını, kaçak yollar ile Japonya'ya sokmaya çalışırken X-ray cihazına yakalandılar.

CİNSEL ORGANINDAN ALTIN ÇIKTI

Japonya'ya gitmeye çalışan 7 kadın, vergi vermemek için 200 gram ağırlığındaki 40 adet altını cinsel organlarına sokarak uçağa binmeye çalıştı. X- ray cihazından geçtikleri sırada fark edilen kadınlar, altınları havalimanı polisine teslim etti

CEZA ÖDENİRSE ALTINLAR ALINACAK

Kadınların her birinin cinsel organın en az beş adet külçe çıktı. Kadınlar, kaçakçılık ve tüketim vergisi vermemek için hile yapma suçlarından dolayı aldıkları para cezasını ödemeleri halinde altınlarını geri alacaklar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yaşlı  Kadınlar  Vergi  Ödememek  İçin  Altınları  Cinsel  Organına  Soktu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER