YAŞLI KADINLAR, VERGİ ÖDEMEMEK İÇİN ALTINLARI CİNSEL ORGANINA SOKTU
Güney Kore'de vergi ödememek için her biri 200 gram olan 40 tane külçe altını cinsel organına sokup Japonya'ya gitmek isteyen 7 kadın, havalimanındaki X-ray cihazında fark edilip yakalandı.
Güney Kore'de yaşları elli ile altmış arasında değişen yedi kadın, tüketim vergisi vermemek için cinsel organlarına koydukları her biri 200 gram ağırlığında olan kırk adet külçe altını, kaçak yollar ile Japonya'ya sokmaya çalışırken X-ray cihazına yakalandılar.
CİNSEL ORGANINDAN ALTIN ÇIKTI
Japonya'ya gitmeye çalışan 7 kadın, vergi vermemek için 200 gram ağırlığındaki 40 adet altını cinsel organlarına sokarak uçağa binmeye çalıştı. X- ray cihazından geçtikleri sırada fark edilen kadınlar, altınları havalimanı polisine teslim etti
CEZA ÖDENİRSE ALTINLAR ALINACAK
Kadınların her birinin cinsel organın en az beş adet külçe çıktı. Kadınlar, kaçakçılık ve tüketim vergisi vermemek için hile yapma suçlarından dolayı aldıkları para cezasını ödemeleri halinde altınlarını geri alacaklar.
Kaynak: haberinburada
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