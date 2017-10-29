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Yaşlı Kadının Duygulandıran Atatürk Sevgisi! Yağmurdan Kirlenen Resmini Elleriyle Sildi

YAŞLI KADININ DUYGULANDIRAN ATATÜRK SEVGİSİ! YAĞMURDAN KİRLENEN RESMİNİ ELLERİYLE SİLDİ

Eskişehir'de Cumhuriyet kutlamaları nedeniyle bilboardlara asılan Atatürk resminin yağmurdan dolayı kirlendiğini gören yaşlı kadının, cebinden çıkardığı bezle bilboardı temizlediği anlar duygulandırdı.

Tarih : 29 Ekim 2017, 16:40
Puan Ver : Yaşlı Kadının Duygulandıran Atatürk Sevgisi! Yağmurdan Kirlenen Resmini Elleriyle Sildi(10/10)6

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bilboardlara asılan Atatürk resminin yağmur sonrasında kirlendiğini gören bir yaşlı kadının bilboardı temizlemesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ATATÜRK'ÜN RESMİNİN ISLANDIĞINI GÖREN YAŞLI KADIN BEZLE SİLDİ

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk'ün resminin bulunduğu afişler şehrin bir çok noktasında bulunan bilboardlara asıldı. Eskişehir'de yağan yağmur sonrasında bir bilboard da bulunan Atatürk resminin ıslandığını ve kirlendiğini gören yaşlı kadın yanında bulunan bir bezle silmeye başladı.

O ANLAR VATANDAŞ TARAFINDAN SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşlı kadının bu davranışını gören bir vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ardından vatandaş yaşlı kadının yapmış olduğu bu güzel davranışı sosyal medya üzerinden paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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