YAŞLI KADIN, RAKİP ATAK YAPAMASIN DİYE SAHAYA DALDI
Panama, Kosta Rika'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na gitmeyi başarırken sahada çok enteresan olaylar oldu. Panama'yı Dünya Kupası'na götüren futbolcular değil bir kadın oldu.
GOL TEHLİKESİNİ ENGELLEDİ
Maçın son anlarına girildiğinde gelişen bir Kosta Rika atağını gören Panamalı bir kadın sahaya atlayarak atağı durdurmayı başardı. Olası gol tehlikesini engellemeyi başaran yaşlı kadın bir süre sahada güvenlik görevlileriyle yaşadığı kovalamacanın ardından yakalandı.
HERKES KADINI ALKIŞLADI
Yere yatırılan kadın, elleri bağlanarak sahadan çıkarılırken Panamalı taraftarlar yaşlı kadını alkışladı. O sırada oyun durunca Kosta Rika'nın atağı da boşa gitti ve hemen arkasından hakemin Panama'nın tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katıldığını ilan eden bitiş düdüğü çaldı.
Kaynak: haberinburada
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