Fikret Orman Pozisyona Sinirlendi, Stadı Terk Etti
Ruhani'den Trump'ın Restine Rest: Tereddüt Etmeden Karşılık Veririz
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Monaco, Lyon'a 3-2 Yenildi
Melih Gökçek'ten Veda Gibi Konuşma: Ankara Daha Güzellerine Layık
Başbakan Yıldırım, 19 Mayıs Stadı'nın Yenileneceğini Söyledi
Mehmet Ali Şahin İkinci Kez Evlendi
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Beşiktaş Gibi Oynasam Zaten Yenilirim
Irak'ta Peşmergeler İle Türkmen Haşdi Birlikleri Arasında Çatışma Çıktı
Facebook, Yemek Siparişi Almaya Başlıyacak
Pyd'li Karı - Koca 2 Aylık Takip Sonucu Yakayı Ele Verdi
Oğuzhan Özyakup'tan Maç Sonu İtirafı: Galibiyeti Hak Etmedik
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a Transfer Eleştirisi
Pkk'nın Yeni Planı Ortaya Çıktı: Türkiye'nin Güneyinde Terör Koridoru Kuracaklarmış
Babel Sadece 2.5 Dakika Dayanabildi
Beşiktaş 8 Haftada 5 Kırmızı Kart Görerek Geçen Sezonu Geride Bıraktı
Son 2 Yılın Şampiyonu Beşiktaş, 8 Maçta 14 Puan Toplayarak Bilic Dönemine Döndü
Yıllar Sonra İlk Temas! Suriyeli Pilot, Esad Rejimine Bağlı Yetkililere Teslim Edildi
Ab, Trump'ın İran Açıklamalarını Ciddiye Almadı: O Kadar Güçlü Değilsin
Irak Merkezi Hükümeti Gün Ve Saat Verip Ikyb'ye Taleplerini İletti
Gül'ün Onuruna Verilen Yemekte Tam 50 Koyun Kesildi

YAŞLI KADIN, RAKİP ATAK YAPAMASIN DİYE SAHAYA DALDI


Yaşlı kadın, rakip atak yapamasın diye sahaya daldı
Tarih : 13 Ekim 2017, 14:50
Puan Ver : Yaşlı Kadın, Rakip Atak Yapamasın Diye Sahaya Daldı(5/10)1

Panama, Kosta Rika'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na gitmeyi başarırken sahada çok enteresan olaylar oldu. Panama'yı Dünya Kupası'na götüren futbolcular değil bir kadın oldu.

GOL TEHLİKESİNİ ENGELLEDİ

Maçın son anlarına girildiğinde gelişen bir Kosta Rika atağını gören Panamalı bir kadın sahaya atlayarak atağı durdurmayı başardı. Olası gol tehlikesini engellemeyi başaran yaşlı kadın bir süre sahada güvenlik görevlileriyle yaşadığı kovalamacanın ardından yakalandı.

HERKES KADINI ALKIŞLADI

Yere yatırılan kadın, elleri bağlanarak sahadan çıkarılırken Panamalı taraftarlar yaşlı kadını alkışladı. O sırada oyun durunca Kosta Rika'nın atağı da boşa gitti ve hemen arkasından hakemin Panama'nın tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katıldığını ilan eden bitiş düdüğü çaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yaşlı  Kadın  Rakip  Atak  Yapamasın  Diye  Sahaya  Daldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER