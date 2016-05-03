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yaşlı kadın otelin 10. katından kendini boşluğa bıraktı

YAŞLI KADIN OTELİN 10. KATINDAN KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir otelde kalan 70 yaşlarındaki kadın "Ölümümden kimse sorumlu değildir" şeklinde not bırakarak 10 katttan otelin merdiven boşluğuna atlayarak intihar etti

Tarih : 03 Mayıs 2016, 12:11
Puan Ver : Yaşlı Kadın Otelin 10. Katından Kendini Boşluğa Bıraktı(8/10)7


Olay saat 05.30 sıralarında Gayrettepe Mahallesi'nde meydana geldi. Otelin yakınındaki bir hastanede kanser tedavisi gören 70 yaşlarındaki kadın 2 gündür kaldığı otelin 10. katın merdiven boşluğuna atladı.



Otel görevlilerinin araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı muayenede kimliği henüz açıklanmayan 70 yaşındaki kadının hayatının kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otelde inceleme yaptı. Yaşlı kadının 'ölümümden kimse sorumlu değildir' şeklinde not bıraktığı öğrenildi.



Polisin oteldeki incelemeleri sürüyor.








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