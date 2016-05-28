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yaşlı insanların şifreleri daha güvenli oluyor

YAŞLI İNSANLARIN ŞİFRELERİ DAHA GÜVENLİ OLUYOR

Gigya tarafından yayınlanan yeni araştırmaya göre, güvenli şifre yönetimi konusunda yaşlı insanlar gençlerden daha başarılılar. 51 – 69 yaş grubundaki internet kullanıcılarının birçoğu farklı hesaplar için farklı şifreler belirliyor.

Tarih : 28 Mayıs 2016, 10:05
Puan Ver : Yaşlı İnsanların Şifreleri Daha Güvenli Oluyor(10/10)8


Gigya tarafından yayınlanan yeni araştırmaya göre, güvenli şifre yönetimi konusunda yaşlı insanlar gençlerden daha başarılılar. 51 – 69 yaş grubundaki internet kullanıcılarının birçoğu farklı hesaplar için farklı şifreler belirliyor.



Söz konusu teknoloji ve internet olduğunda insanlar arasındaki genel kanı gençlerin bu konuda yaşlı insanlardan çok daha iyi olduğudur. Bu durum birçok konu için doğru olsa da, sıra şifre belirlemeye gelinde yaşlı insanlar çok daha başarılı durumda. Gigya tarafından yapılan araştırmaya göre yaşlı insanlar güvenli şifreler oluşturma konusunda genç nesilden çok daha başarılı.



ABD ve İngiltere'den 4 bin kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, güvenli şifre belirleme konusunda en iyi olan yaş grubu 51 – 69 yaş arasındaki insanlar. Bu yaş grubundan sonra ikinci sırada ise 18 yaşının altındakiler geliyor. 18 yaşının altındaki gençler, 18-34 ve 35-50 yaş aralıklarına kıyasla güvenli şifreler oluşturma konusunda daha iyiler. Araştırmaya göre 18 yaşından küçükler arasında her 5 kişiden 1'i online hesaplarının her biri için farklı şifreler kullanıyor. Milleniallar olarak bilinen 18-34 yaş grubu için ise bu rakam sadece yüzde 12. Yani neredeyse her 10 kişiden 1'i.



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